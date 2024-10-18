Öztürkler, üçüncü turda da seçilemedi

Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ziya Öztürkler için yapılan üçüncü tur oylamada, 25 kabul, 23 ret ve 1 geçersiz oy kullanıldı. Öztürkler, salt çoğunluğu sağlayamadığı için üçüncü turda da seçilemedi.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi seçimleri devam ederken dikkat çeken bir olay yaşandı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ilk defa makamında değil kabinde oy kullandı.

Genel Kurul'da dördüncü tur oylamaya geçildi.