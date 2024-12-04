Öztürkler ve heyeti temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş’un daveti üzerine Ankara’ya gidiyor.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler’e Meclis Başkanlık Divanı eşlik edecek. Heyette Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekilleri; Hasan Küçük, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekilleri; Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın bulunuyor.

İlk olarak Anıtkabir’i ziyaret etmesi beklenen Öztürkler ve heyetinin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşmesi ve Ankara’da çeşitli temaslar yapması bekleniyor.

Gün içerisinde KKTC’den ayrılacak olan Meclis heyeti cuma günü dönecek.