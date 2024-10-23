Öztürkler: Yeni dönemde çalışmaların hız kazanması adına elimden gelen çabayı ortaya koyacağım

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yazılı açıklama yaparak yeni dönemde çalışmaların hız kazanması adına elinden gelen çabayı ortaya koyacağını kaydetti.

“Cumhuriyet Meclisi’nin 7 Ekim 2024 tarihli 2’inci birleşiminin, 18 Ekim 2024 tarihli 5’inci birleşiminde seçim sonuçları, seçim tutanağında kabul edilip Genel Kurula okunarak ilan edilmiştir” diyen Öztürkler, bundan hareketle seçimin tamamlandığı ve yasal statükonun oluştuğunun açık olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Meclis Başkanlığı seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de resmen ilan edildiğini de anımsatarak “Bundan sonraki süreçte Meclis’imizin şahsıma verdiği bu görevi, en iyi şekilde yapabilmek birincil görevim olacaktır” dedi.

“Ülkemizin yapısal reformlara ve bu reformları hayata geçirecek yasal düzenlemelere ihtiyacı var”

Ülkenin yapısal reformlara ve bu reformları hayata geçirecek yasal düzenlemelere ihtiyacı olduğunu dile getiren Öztürkler şöyle devam etti:

“İnsanlarımızın ekonomik ve sosyal yaşantılarını en üst düzeye çıkararak, refah ve mutluluklarını yukarıları taşıyacak yasal çalışmaların Meclis’imizde hayata geçmesi elzemdir.

Bütün bu çalışmaları en yukarıya taşıyabilmek için şahsımın Başkanlığında, Meclis bünyesindeki komitelerimizin ve genel kurulumuzun aktif çalışması gerekmektedir”

“Yeni dönemde çalışmaların hız kazanması adına elimden gelen çabayı ortaya koyacağım”

Yeni dönemde çalışmaların hız kazanması adına elinden gelen çabayı ortaya koyacağını vurgulayan Öztürkler, “Yapılacak bütün bu çalışmalarda tüm görüşlere saygı duyarak, tüm siyasi partilerimize eşit mesafede Meclis Başkanlığı yönetimi olacağını da hassasiyetle duyurmak isterim. Anavatanımızın da desteği ile hükümetimizin, ülkemizin kalkınması ve ileriye doğru yol alması adına ortaya koyduğu çabalara Meclis’imiz de yasal olarak gereken katkıyı koyacaktır” dedi.

“Başbakan Üstel ve UBP’li vekil arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim”

Meclis Başkanlığı adaylığı konusunda şahsına duyduğu güven nedeniyle Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile tüm UBP, DP ve YDP milletvekili arkadaşlarına teşekkürü borç bildiğini ifade eden Öztürkler, “Yeni dönemde el ele, ülkemizin güzel yarınları için çalışamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.