Öztürkler: Yeni meclise yeni iç tüzükle gitmeliyiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binasına taşınmadan Meclis İç Tüzüğü’nde düzenlemeye gidileceğini bunun için Ad-hoc Komite kurulması yönünde girişim yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler BRT’de yayınlanan Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Burası Önemli 50+1programına konuk olarak güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2024 yılının Ekim ile Aralık ayı arasında birtakım sorunlar yaşandığını ve Meclis’in verimli çalışmadığını anımsatan Öztürkler, uzun zamandan sonra pazaretesi ve salı günü art arda Meclis Genel Kurulu’nun toplandığını belirtti.

Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı seçimi döneminde Meclis’in içerisindeki iç barışa ve hukuka zarar verildiğine değinerek, 1 buçuk- 2 aydır Meclis’in organlarını çalıştırma hedefinde olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı’nın tarafsız ve adil olması gerektiğine işaret eden Öztürkler, “İlk hedefimiz Meclis’in kaybettikerini kazandırmak olmalıydı ve ilk hedefimiz budur” dedi.

2025 yılının ilk üç ayı içerisinde Meclis’in yeni yerleşkesine taşınacağını belirten Öztürkler, yeni binaya taşınırken İç Tüzük’le ilgili çalışmaların yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkler, yeni binanın şartlarına göre Meclis İç Tüzüğü’nün çalışmayan yanlarını, bunlarla birlikte oradaki çağdaş ve modern yapıya ve imkanlara uyacak bir iç tüzüğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

En önemli hedeflerinden birinin 1- 1 buçuk ay içerisinde Meclis çalışmalarını ön plana çıkarabilecek iç tüzüğü hayata geçirmek olduğunu kaydeden Öztürkler, “Yeni Meclis binasını çok iyi bir şekilde çalıştırmak ordaki yaratılan imkanların daha toplum yararına dönebilecek bir noktaya sokmak bizim için önemli” dedi.

Meclis Başkanı Öztürkler, yeni Meclis Binası’na taşınmadan önce yapılması gerekenlere de değindi.

Öztürkler, “Çalışma düzeninden, kadrolaşmaya kadar bir takım değişikliklere gidilmesi elzemdir. Onun için bir Ad-Hoc Komite kurularak ekip, divan, tecrübeli personel; önlerine tabii ki Meclis’in İç Tüzüğüdür ve Meclisle ilgili alınacak karardır bir çalışma koyacak. Siyasi partilerle grup başkanları ile görüşerek Ad-hoc Komite’nin birkaç hafta içerisinde kurulup çalışmasının önem arzedeceğini belirtmek istiyorum” dedi.

Toplum yararına yasaları çıkarma hedefinde olduklarını kaydeden Öztürkler, vekillerin, Meclis’deki komitelere ve topluma yarar getirecek yasalarla ilgili çalışması gerektiğini söyledi.

Öztürkler, 2024 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın BM Genel Kurulu’nda KKTC’yi tanıyın çağrısı, Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC’nin gözlemci üye olarak yer almaya başlaması ve TÜRKPA sürecinin artarak devam etmesi gibi birtakım önemli gelişmeler de yaşandığını anlattı.