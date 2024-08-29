Öztürkler'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

UBP Güzelyurt Milletvekili, Eski İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Öztürkler, “Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda gözlerini Anadolu topraklarına dikmiş, yayılmacı devletlere karşı Türk halkı, her türlü zorluğa, yokluğa rağmen, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine milli şuurla hareket etmeyi başarmış, dünya milletleri arasında rüştünü ispat etmiş, hürriyetine ne kadar düşkün, asil bir millet olduğunu tarih sayfalarına altın harflerle yazmıştır.”

Türk milleti, dünya milletleri arasında köklü tarihi, kültürel mirası ve cesaretiyle müstesna bir yere sahiptir. Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olmaktan her zaman gurur duyan Kıbrıs Türklerinin ecdadı milli mücadele yıllarında, Kurtuluş Savaşı’nı elindeki tüm imkânları seferber ederek yakından takip etmiş, yokluklara, baskılara rağmen gelinlik kızlar çeyizlerini bozarak, münevverlerimiz topladıkları yardımlarla Anadolu’daki hürriyet davamıza destek olmayı başarmışlardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türk milletinin 30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanılmasıyla Türk milleti sadece özgürlüğüne kavuşmamış, aynı zamanda da mazlum milletlerin bağımsızlığına kavuşması için cesaret ve ilham kaynağı da olmuştur.

Öztürkler, Kıbrıs Türkleri olarak kalbimiz tarih boyunca olduğu gibi bugün de Anadolu’daki kardeşlerimizle bir atmaya devam ediyor. Türk ulusunun bağımsızlığına kavuşmasının yıl dönümünde ‘Zafer Bayramı’mızın gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanları aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve adadaki barışın, güvenliğimizin teminatı Silahlı Kuvvetlerimizin Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”