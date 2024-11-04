Öztürkler’den CTP’li Belediye Başkanlarına Yanıt

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, CTP’li belediye başkanlarına hitaben bir açıklama yaparak, geçmişte İçişleri Bakanı olarak belediyelerin birleştirilmesi ve 51/95 sayılı yasa üzerinde çalıştığını hatırlattı. Öztürkler, birçok CTP’li belediye başkanıyla birlikte mesai yaptığını ve aralarında değerli dostları bulunduğunu ifade etti.

Açıklamasında, dönemin Başbakanı önderliğinde alınan birleşme kararının o dönem mecliste hukuksuzluk ve anayasaya aykırılık iddialarıyla gündeme geldiğini, ancak günün sonunda böyle bir tespit yapılmadığını belirten Öztürkler, “Ne güzel ki tüm belediyelerin geliri artmış ve bölge halkına verilen hizmetler daha iyi bir noktaya gelmiştir” dedi.

Öztürkler, CTP’li belediye başkanlarının kendisini davet etmemesinin herhangi bir sorun teşkil etmediğini de belirterek, “Halkın beklentisi, meclisin yaptığı yasalar çerçevesinde hizmetlerin devam etmesidir” diye konuştu.