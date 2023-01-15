Öztürkler'den Dr. Fazıl Küçük mesajı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 39’uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

“Kıbrıs Türkü’nün Lideri Dr. Fazıl Küçük, halkıçı kimliği ve mücadelemize tuttuğu ışıkla özgürlük ve varoluş mücadelemizin en önemli sembolü olmuştur.

Dr. Küçük, İngiliz İdaresi altında uzun yıllar milli ve manevi değerleri gasp edilen Kıbrıs Türkü’nün kimliğinin, milli ve kültürel değerlerinin korunması adına büyük mücadeleler vermiştir.

Evkaf İdaresi’nin Kıbrıs Türkü’ne iadesini merkeze koyan ve ecdadımızdan emanet Evkaf İdaresi’nin gerçek sahibi olan Kıbrıs Türk Halkına iadesinin sağlanmasında önder olmuştur. Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı için verdiği mücadeleler asla unutulmayacaktır. Dr. Küçük, halkçı kimliği ile Kıbrıs Türkü’nün gönlünde sarsılmaz bir güvene, nesiller boyu devam eden bir sevgiye ve sonsuz saygıya sahiptir. Kendi halkı tarafından eşsiz bir değerle var olmuş, var olmaya devam edecektir…

Bu duygu ve düşüncelerimle, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün vefatlarının 39’uncu yıl dönümünde kendilerini bir kez daha rahmet, saygı ve özlemle anıyorum”.

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15/01/2023 09:36