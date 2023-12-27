Öztürkler'den E-Vize Konusunda Önemli Açıklamalar

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, katıldığı TV programında E-Vize konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla içişleri bakanılığı görev süresi içerisinde ciddi çalışmalar yapıldığını, KKTC’ye gelen yabancıların daha ülkeye giriş yapmadan sıkı bir süzgeçten geçirilmesi amacıyla E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hem yasal, hem de teknik düzeyde tamamladıklarını hatırlattı.

"Ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kırmızı çizgimiz olmuştur" diyen Öztürkler, “Yabancı düşmanlığı ve herkesi aynı kefeye koymadan konuyu değerlendirmek gerekiyor. KKTC’de okumaya gelen gerçek öğrenci, turist ve çalışma izinli kişileri ayıracak fakat ülkeye başka amaçlar için geleni eleyecek bir sistem gerekmektedir. Yabancıların ülkede yarattığı suç artışları konusunu çözmek gerekiyor. Biz de, halkımızın da hassasiyet gösterdiği bu hususta ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın biri de E-Vize Otomasyon Sistemi projesidir. Devlette esas olan devamlılıktır. E-Vize uygulamasının bir an önce başlaması ve ülkeye girişlere sıkı denetim getirilmesi çok önemlidir. Suç işlendikten sonra yabancıları yakalayıp deport ediyorsunuz fakat ülkeye verdikleri zararları deport edemiyorsunuz. Tam da bu noktada E-Vize ülke güvenliği ve memleketimizin geleceği adına temel vizyon olmalıdır” dedi.