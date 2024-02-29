Öztürkler’den iddialara yanıt

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabı üzerinden basında yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Öztürkler, “7 yıl ODTÜ Kalkanlı yönetim kurulunda yer aldım… DAÜ mütevelli heyetinde bulundum… Alın terimle aldığım birçok diplomam ve bilimsel yayınım vardır… Özgeçmişim hakkında gerekli bilgileri meclis sayfasından ulaşabilirsiniz…” ifadelerini kullandı.

Öztürkler'in açıklaması şöyle:

Basında yer alan haberlerde ilgili birtakım açıklamalarda bulunmam zaruri olmuştur... 7 yıl ODTÜ kalkanlı yönetim kurulunda yer aldım... DAÜ mütevelli heyetinde bulundum... Alın terimle aldığım birçok diplomam ve bilimsel yayınım vardır... Öz geçmişim hakkında gerekli bilgileri meclis sayfasından ulaşabilirsiniz... Birçok üniversite akademik çalışmalara katılmış, derslere girmiş ve bilimsel çalışmalarda imzam olan bir akademisyen yönüm de vardır... 2020 - 2021 yılında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinden de misafir akdemisyen olarak projelere katılmam, yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere porejeler hususunda akademik katkımın olması istenmişti. Bu benim tarafından da olumlu karşılanmıştı. İş yoğunluğundan dolayı bunun devamı gelmemiştir. 2022 yılı itibariyle de ilgili üniversitenin herhangi bir birimde akademik çalışmam olmadığı gibi kadrosunda yer almam da söz konusu değildir. Bu açıklamayı yapmışken şunu da belirteyim ilgili üniversitenin mütevelli heyetinde de hiç bir zaman yer almadım. Ha! şunu dikkatinize getireyim akademik gelişimim ve kendimi geliştirmek için üniversitelerde, akademik ortamlarda porejelerde yer almaya devam edeceğim. Bu bir eleştiri unsuru değil benim için doğal bir gelişim sürecidir.