Öztürkler'den Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 12’nci ölüm yıldönümü mesajı…

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesaj yayımladı.

Öztürkler'in mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine yaşamını adamış, haklı davamızın ışığı, devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ebediyete uğurlayışımızın üzerinden on iki yıl geçmiştir. Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın ilke, ülkü ve görüşlerinin, Ulusal Birlik Partisi en önemli savunucularından biri olmuştur. Bizlere bıraktığı büyük mirasa, devletimize ilk günkü kararlılıkla sahip çıkmaya devam ediyoruz. Denktaş, Ulusal davamızın, varoluş mücadelemizin en önemli lideri olarak, Kıbrıs Türkü’nün kalbinde her daim güçlü karakter özellikleri ve fedakârlıkları ile yaşamaya devam edecektir. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ulusal birliğe verdiği önem, gelecek nesillerin özgürlüğü için ortaya koyduğu mücadele unutulmayacaktır. Denktaş, güçlü liderlik vasıfları, idealleri ve zekâsı ile sadece Kıbrıs Türkü’nün değil, tüm Türk Dünyası’nın da saygısını, sevgisini ve güvenini kazanmış ender bir liderdir. Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın işaret ettiği değerlere, egemenliğimize sahip çıkarak, devletimizi daha da güçlendirerek, ulusal davamızı en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. Onun, mücadele azmi, halkına olan sevgisi ve fikirleri bizlere ışık tutmaya, yol göstermeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin on ikinci seneidevriyesinde bir kez daha kendisini saygı ve özlem anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum”.

13/01/2024 09:31