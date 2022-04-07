Öztürkler’den UBP logosunun bulunduğu atkının yakılmasına tepki!

Ulusal Birlik Partisi UBP milletvekili Ziya Öztürkler, dünkü eylemde UBP logosunun bulunduğu atkının yakılmasıyla ilgili olarak, “Bu eylemi gerçekleştirenleri kınıyorum” dedi.

UBP Milletvekili Ziya Öztükler, dün Belediyeler Reformu’na karşı yapılan eylemlerde UBP logosunun bulunduğu atkının yakılmasına tepki gösterdi.

Öztürkler, eleştirilere açık olduklarını, eylemin de en doğal hak olduğunu ifade ederek şu cümleleri kullandı:

“Saygı çerçevesinde söylem de bir erdemdir...

Yıllardır hangi konumda olursam olayım ülkem için çalıştım, ürettim, bundan sonrada elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim.

Partimin atkısının yakılmasını doğru bulmuyor bu eylemi gerçekleştirenleri de kınıyorum.

Bu arada senaryosu çizilmiş oyunların hepsinin farkındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmalarına asla müsade etmeyiniz.”

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07/04/2022 19:33