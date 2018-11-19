Öztürk'ten Başbakan Erhürman'a Eleştiri: Sözler tutulmadı

ÖZTÜRK: “GELİRİ OLMAYAN KARPAZLILARIN MAL SATIŞI DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ KALMADI”

Başbakan Erhürman'ın bölgedeki sorunları çözmeye yönelik sözlerini tutmadığını, hiçbir adım atılmadığını, bölgeye gereken değerin verilmediğini savunan Öztürk, bölgede yol sorunu yaşandığını kaydetti.

Öztürk, 9 ay içinde İskele- Karpaz bölgesine hiçbir şey yapılmadığını, okullarda da sorun yaşandığını, bütçede bu sorunların çözümüne yönelik herhangi bir kaynak ayrılmadığını belirtti.

Çevre sorunlarına işaret eden Öztürk, çevre kirliliğine yönelik caydırıcı cezaların gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Karpaz bölgesinde yabancılara mal satışının giderek arttığını söyleyen Öztürk, geliri olmayan Karpazlıların mal satışı dışında bir seçeneğinin kalmadığını belirtti.