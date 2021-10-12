Öztürk: UBP Hükümet protokolünü dahi uygulamıyor ve ortaklarını yok sayıyor

Yeniden Doğuş Partisi MYK'sı yarın akşam bir toplantı yaparak Hükümetteki pozisyonunu değerlendirecek.

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12/10/2021

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Öztürk: UBP Hükümet protokolünü dahi uygulamıyor ve ortaklarını yok sayıyor

Yeniden Doğuş Partisi MYK'sı yarın akşam bir toplantı yaparak Hükümetteki pozisyonunu değerlendirecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, Kıbrıs Türk siyasetinin bugün içinde bulunduğu durumun hazin olduğunu, YDP nin aylardan beri acil seçim istediğini, buna rağmen ısrarla seçimden kaçırıldığını bu durumda kaybedenin Halk olduğunu söyledi.

Öztürk sözlerine şöyle devam etti; "Bu Hükümet yürümüyor. UBP Hükümet protokolünü dahi uygulamıyor ve ortaklarını yok sayıyor. Bu durumun devamı mümkün değil. Seçimi bir an evvel yapmak için her yolu deneyeceğiz. Yarın MYK mız toplanacak ve radikal kararlar alacak" dedi.

12/10/2021 11:55
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TAGS: YDP, Öztürk, hükümet
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