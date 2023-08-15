Öztürk’ün son kitabı “Evine Dönemeyen Adam” Cuma günü tanıtılacak

 Yazar Emrah Öztürk’ün son kitabı, “Evine Dönemeyen Adam” Cuma günü saat 19.30’da Işık Kitabevi’nde tanıtılacak.

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15/08/2023

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Öztürk’ün son kitabı “Evine Dönemeyen Adam” Cuma günü tanıtılacak

 Yazar Emrah Öztürk’ün son kitabı, “Evine Dönemeyen Adam” Cuma günü saat 19.30’da Işık Kitabevi’nde tanıtılacak.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Öztürk, Limon Yağmuru (2014) ve Anlatamıyorum’un (2017) yanı sıra son kitabı Evine Dönemeyen Adam (2023) üzerine konuşacak.

Öztürk, edebiyat, öykü türü ve yazım/üretim serüveni hakkındaki düşüncelerini paylaştıktan sonra katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Moderatörlüğünü Hakan Karahasan’ın üstleneceği söyleşi, Öztürk’ün kitaplarını imzalamasıyla sona erecek.

15/08/2023 15:44
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TAGS: Emrah Öztürk#haber#kibris
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