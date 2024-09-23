Özüm ve Ivan, şampiyon 

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23/09/2024

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Özüm ve Ivan, şampiyon 

 

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U15 Ferdi Klasman Turnuvasını Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Federasyon, 21 Eylül Cumartesi günü Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda U15 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirdi dereceye giren sporcular belli oldu. Kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel şampiyon olurken, erkeklerde ise ilk sırada Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Ivan Blahotin yer aldı. 
Dereceler şu şekilde;
Kızlar
1.Özüm Özel (GAÜ)
2.Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Liva Çevik (GAÜ)
3.Zekiye Koç (Arucad Anka Spor Derneği)
Erkekler
1.Ivan Blahotin (GAÜ)
2.Arel Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Sonay Hayatseven (GAÜ)
3.Karel Tuğbay (LAÜ)

23/09/2024 11:09
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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