Özuslu: CTP’de Erhürman sonrası başkanlık sorunu çıkmaz

CTP Milletvekili Sami Özuslu, BRT’de konuştu. Hükümetin ömrünü tamamladığını söyleyen Özuslu, erken seçim çağrısını yineledi. UBP’nin kurultayından 5 ay geçmesine rağmen yeni genel sekreterin atanmadığını hatırlatan Özuslu, CTP’nin 6 Nisan’da yapılacak kurultayının hatırlatılması ve olası genel başkan seçimi üzerine şöyle konuştu: Ciddi birlikteliğimiz var. Tufan Hoca yeniden genel başkan olacak ve adaylığında da genel başkan olmaya devam edecek. Bu konuda tek bir farklı görüş yok. Sonrasında demokratik süreç işleyecek. Bu şimdi önceliğimiz değil. Şu an kenetlendik. Sahadayız. Genel Başkan Sayın Erhürman ile gittiğimiz her yerde yoğun ilgi görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Sonrasında, CTP’de liderlik sorunu olmaz. Kim başkan olacak bugünün gündemi değil. Genel Başkan olabilecek arkadaşımız çok