CTP Milletvekili Sami Özuslu “Gençlerin Sesini Duyan Var Mı?" konulu güncel konuşmasında, unutulan bir kesime bakmak istediğini ve gençlerin sesinin duyulmasını sağlamayı umduğunu belirtti.

Özuslu, hükümet programında gençlerle ilgili vaatleri okuyarak, bunlardan herhangi birinin yapılıp yapılmadığını sordu.

Gençlerin yaşadığı çeşitli sorunlara değinen Özuslu, yapılmayanların yanı sıra, tek laf edilmeyen karma evliliklerden doğan çocuklar ve göç gibi sorunlar da olduğunu vurguladı.

Gençlerin sadece siyasete değil ülkeye ve geleceklerine de güven duymadığını savunan Özuslu, düzenlenen Gençlik Kongreleri sonrasında yayımlanan kararları örnekler vererek, hükümetten tek bir yetkilinin bile bu yapılanlardan haberdar olmadığını söyledi.

Özuslu, Teknecik’de değişmeyen filtrenin değiştirilmesinin de gençlerin de gündeminde olduğuna işaret ederek, kongrelerde alınan kararlar arasında "özel eğitime yeterince katkı yapılması, ülkede yeterince branş öğretmeni olduğundan Türkiye'den gelmesine gerek olmadığı ve istikrarlı bir para birimi ihtiyacı"nın olduğunu belirtti.

Sami Özuslu, hep ambargolardan şikayet edildiğini hatırlatarak, "Türkiye’nin KKTC’li gençlere uyguladığı spor amborgolarının ne zaman kaldıracağının" sorulup sorulmadığına açıklık getirilmesini istedi.