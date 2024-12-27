Özuslu: Hükümet grevi yasaklamaya hazırlanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, hükümetin meclis çalışanlarının grevini yasaklamaya hazırlandığını iddia etti. Özuslu, hükümetin sabit gelirlilerin alım gücünü geriletecek yasaları komiteden geçirmek için böyle bir adım atmaya çalıştığını belirtti.

CTP milletvekilleri, sendika başkanları ve temsilcileriyle birlikte komite toplantısının yapılacağı salonda hükümetin ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyesi komite üyelerinin tavrını bekliyor. Özuslu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CTP milletvekilleri olarak sendikacı arkadaşlarımızla beraberiz," ifadelerini kullandı.