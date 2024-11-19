Özuslu: İsrafın ve sorumsuzluğun dik alası

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı külliyesine ayrılan bütçeyi eleştirerek, kamu kaynaklarının israf edildiğini vurguladı. Özuslu’nun açıklamalarında dikkat çeken veriler, külliyenin masraflarının devletin birçok önemli kurumunun bütçesini gölgede bıraktığını ortaya koydu.

İşte dikkat çeken detaylar:

Temizlik giderleri 2024'te 2,9 milyon TL iken, 2025 için 9,9 milyon TL’ye çıktı (%233 artış).

2024'te 2,9 milyon TL iken, 2025 için 9,9 milyon TL’ye çıktı (%233 artış). Elektrik masrafı 7,7 milyon TL’den 141,8 milyon TL’ye yükseldi (%1675 artış).

7,7 milyon TL’den 141,8 milyon TL’ye yükseldi (%1675 artış). Sigorta ücretleri 292 bin TL’den 10,5 milyon TL’ye çıktı (%6300 artış).

292 bin TL’den 10,5 milyon TL’ye çıktı (%6300 artış). Cumhurbaşkanlığı bütçesi genel olarak %197 oranında büyürken, KKTC bütçesi yalnızca %73, eğitim %51 ve sağlık %41 oranında artırıldı.

Külliyenin masrafları, birçok kurumun bütçesini geçti:

Yeni Cumhurbaşkanlığı binasının yalnızca elektrik, temizlik ve sigorta giderlerinin toplamı 160 milyon TL’yi buldu. Bu rakam:

Sayıştay bütçesinden fazla,

Ombudsman bütçesinin 5 katı,

Kamu Hizmetleri Komisyonu bütçesinin 2 katı.

Sami Özuslu, halkın sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimde büyük zorluklar yaşadığı bir dönemde, külliyenin masraflarını “israf ve sorumsuzluk” olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu. Eğitimde konteyner sınıflar, sağlık hizmetlerinde ilaç eksikliği ve altyapıdaki ciddi sorunlar devam ederken bu masrafların kamu vicdanında yara açtığını belirtti.

Özuslu'nun paylaşımı şöyle:

TATAR'IN KÜLLİYESİNİN ELEKTRİK MASRAFI SAYIŞTAY BÜTÇESİNDEN FAZLA! (Bugünkü bütçe görüşmeleri sırasında yaptığım konuşmadan bazı notlar) Sayın Ersin Tatar'ın talebiyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Cumhurbaşkanlığı külliyesi bütçeye ağır bir yük bindirdi. 2025 yılı bütçesinde yer alan rakamları 2024'le kıyaslayalım: # Temizlik giderleri 2,9 milyon TL'den 9,9 milyon TL'ye yükseldi. (% 233 artış) # Elektrik masrafı 7,7 milyon TL'den 141,8 milyon TL'ye çıktı. (% 1675 artış ) # Sigorta ücretleri 292 bin TL'den 10,5 milyon TL'ye fırladı. (% 6300 artış) # KKTC bütçesi % 73 oranında, eğitim bütçesi % 51 ve sağlık bütçesi sadece % 41 oranında artırılıyorken Cumhurbaşkanlığı bütçesi % 197 oranında büyüdü. # Yeni Cumhurbaşkanlığı binasının yalnızca elektrik, temizlik ve sigorta masraflarının bir yıllık toplamı 160 milyon TL'yi buluyor. Bu rakam Ombudsman bütçesinin 5 katı, Kamu Hizmetleri Komisyonu bütçesinin 2 katı, ayrıca Sayıştay bütçesinden de fazla. İnsanlarımızın ilaca ve sağlık hizmetlerine erişemediği, eğitimin konteynerlere mahkum edildiği, başta karayolları olmak üzere altyapıda yığınla ihtiyacın ortada olduğu koşullarda böylesine korkunç bir yükü kamu bütçesinin boynuna asmak israfın ve sorumsuzluğun dik alası değil de nedir?