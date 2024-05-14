Özuslu: Kamu maliyesi ciddi bir zarara uğratıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak; Sabit trafik radar cezaların dağıtımı ve tahsilatı yapılmadığı için kamu maliyesinin ciddi bir zarara uğratıldığını belirtti.

Özuslu,”Belli oluyor ki Arıklı, Sayıştay soruşturmasından çıkacak sonuçtan çekinmiş ve 17 ay sonra ihaleye çıkmak zorunda kalmıştır” ifadelerini kullandı

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"ARIKLI 200 MİLYONUN HESABINI VERECEK

Tam 17 aydır sudan bahanelerle dağıtımı yapılmayan ‘sabit trafik radar suçu ceza formlarının dağıtımı’ için nihayet ihaleye çıkıldı. Bayındrlık Bakanlığı açıklamasına göre ihalenin Haziran ayı ortasına tamamlanması bekleniyormuş.

2023 yılının tamamı ve 2024’ün de yarısına ait cezaların sayısı yaklaşık 120 bin, tahmini parasal karşılığı ise 200 milyon TL’dir. Bakan Erhan Arıklı’nın başka hesapları yüzünden cezaların dağıtımı ve tahsilatı yapılmadığı için kamu maliyesi ciddi bir zarara uğratılmıştır. Daha kötüsü, sabit radar cezalarından elde edilen gelirle ödenen Trafik Eğitim Parkı personeli de işsizliğe mahkum edilmiş, çocuklara trafik eğitimi verilen Park işlevsiz hale gelmekle karşı karşıya kalmıştır. En kötüsü ise, 2006 yılından bu yana hizmette olan sabit radarların ‘trafikte sürat düşürücü’ yaptırım gücü ortadan kalkmış, ölümlü kazaların sayısı ve trafikte ölümler rekor seviyeye ulaşmıştır.

Gerek mecliste, gerekse basında bu konuyu defalarca gündeme getirmiş, bizzat şikayette bulunduğum Sayıştay da denetim başlatmıştı. Belli oluyor ki Arıklı Sayıştay soruşturmasından çıkacak sonuçtan çekinmiş ve 17 ay sonra ihaleye çıkmak zorunda kalmıştır. Zira konu her gündeme geldiğinde Arıklı defalarca ‘Sabit radarları işleten şirketle sözleşmenin sona erdiğini’ iddia etmiş ve ‘radarlar konusunda bundan böyle Türkiye’deki Aselsan şirketi ile çalışacaklarını’ söylemişti. Şimdi ihale açıldığına göre, mevcut şirketle sözleşmenin devam ettiği sonucu da çıkıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sabit trafik radarlarının bir buçuk yıldır dağıtılmamasından dolayı hem kamu maliyesinin yüz milyonlarca lira zarara uğramasından, hem de kazaların artmasından dolayı birinci derecede sorumludur. Öte yandan kamu maliyesinin gelir kalemlerinden biri olan sabit radar gelirlerinin takibini yapmayan Maliye Bakanlığı da gelir kayıpları ve Trafik Parkı’nın başına gelenlerden dolayı sorumlulukta pay sahibidir.

Şimdiki ihaleyle birlikte, başka sorular ve sorunlar da gündeme gelecektir. Bu kadar uzun süre dağıtılmayan yaklaşık 100-120 bin cezanın tamamı, geriye dönük mü dağıtılacaktır? Yoksa belirli bir tarihten öncesi iptal mi edilecektir? Geriye dönük dağıtım yapılırsa, birikmiş cezaların tamamının tahsili sürücüleri mali sıkıntıya sokmayacak mıdır?

Kötü idarenin, ihmalin, yasa tanımazlığın sonucu maalesef budur!

Süreci yakından izlemeye devam ederken, Sayıştay Başkanlığı’nı beş ay önce başlatılan denetimi hızlandırmaya ve bulguları bir an önce ilgili makamlara iletmeye çağırıyorum.

Herkes yaptığının hesabını verecek!"