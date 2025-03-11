Özuslu: Meclis’in Güven Kaybı Yeni Bina ile Çözülmez

CTP Milletvekili Sami Özuslu, "gündemden başlıklar" konusunda konuştu.

Özuslu, Başsavcılık'tan dokunulmazlıkla ilgili üç dosyanın Meclis’e gönderildiğini söyleyerek, konunun ağırdan alınmasının “kabul edilemeyeceğini” dile getirdi; “Bu durumu protesto ediyorum.” dedi.

UBP’ye bugün dokunulmazlıkla ilgili çalışmaları yürütecek komitenin üyelerini belirleme çağrısında bulunan Özuslu, Meclis’te 1985’ten bugüne görüşülen dokunulmazlığın kaldırılması talepleriyle ilgili hazırladığı kronolojik dosyayı okudu.

“Bugün yapılması gereken işin neden 15 gün sonraya ertelendiğinin bilgisini verin.” diyen Özuslu, 600 olduğu söyleyen sahte diplomalarla ilgili gerekenin yapılması temennisinde bulundu.

Daha önceki konuşmalarında sahte diploma ile kamuda terfi ve barem içi artış elde edenlere ilişkin rakamlar verdiğini dile getiren Özuslu, bu konuda bir araştırma yapılıp yapılmadığını sordu.

UBP’ye çağrı yaparak, bugün üç komite üyesini bildirip komitenin behemehal çalışmaya başlamasını sağlamasını isteyen Özuslu, hükümet ortakları ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı'na da bu konuya destek vermeleri çağrısında bulundu.

CTP’nin komite için isimlerini belirleyerek bildirdiğini söyleyen Özuslu, “UBP ne bekliyor?” diye sordu.

Özuslu, Meclis’in “yitirdiği güven ve itibarı yeni bina ile değil bu konularda hassasiyetle çalıştığını göstererek, kamuoyunda destek ve güven oluşturabileceğini” belirtti.