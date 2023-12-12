Özuslu: Ne yapar bu insanlar Başbakanlık’ta?

Meclis Genel Kurulu, milletvekillerinin Başbakanlık bütçesi üzerine konuşmaları ile devam ediyor. 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesi üzerine söz alan CTP milletvekili Sami Özuslu, Başbakan Ünal Üstel’e bazı sorular yöneltti.

Konuşmasında "jet raporu" ve "Kıb-Tek’te ihalesiz yakıt alımı" konularına değinen ve bu dosyalardaki son durumu soran Özuslu, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen KKTC vatandaşlarını da gündeme getirerek sorular sordu.

Şu ana kadar 12 KKTC vatandaşının Türkiye’ye alınmadığını anımsatan Özuslu, “Bunu nasıl olur da seyredersiniz. Bu insanlar bu ülkenin vatandaşı değil mi? Yargısız infaz değil mi yapılan? Bu insanlar kime başvursun?” diye sordu. Özuslu, bu tip olayların TC ile KKTC arasındaki ilişkileri zedelediğini de ekledi.

Özuslu, hükümetin Türkiye’de deprem bölgesine yapılacağını söylediği 500 konteyner evi de sordu.

Sporun Başbakanlığa bağlı olduğunu belirten Özuslu, “Spora ayırdığınız kaynağın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bireysel sporlarda başarılı olan sporculara eşit davranıyor musunuz?” sorularını sordu. Türkiye takımlarının KKTC takımları ile maç yapmadığını da ekleyen Özuslu, buna neyin engel olduğunu sorguladı.

Bu sırada Özuslu’ya yerinden söz alarak yanıt veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’de UEFA’ya üye olmayan takımlarla maç yapılamayacağı kuralı olduğunu hatırlattı.

Özuslu ise, “Türkiye eğer bizi tanıyorsa takımlarımızla resmi maç yapsın” diyerek, Türkiye’nin KKTC’ye ambargo uyguladığını ve KKTC için bazı konfor alanlarından vazgeçmediğini ifade etti.

- “Sahte reçete soruşturması ile ilgili sap ile samanın ayrıştırıldıktan sonra olaya polis karıştırılmalıydı”

Polis teşkilatında bin civarında personele ihtiyaç olduğunu söyleyen Özuslu, nüfus politikası olmadan yeni alınacak personelle de polis teşkilatının yeterli olamayacağını söyledi. Artan nüfusun polis karakolu ihtiyacını da artırdığını kaydeden Özuslu, Gönyeli başta olmak üzere karakol olmayan bölgelere karakol yapılması için adım atılması gerektiğini belirtti.

Kuzey ile Güney arasındaki geçiş noktalarında yaşanan sıkıntılardan da bahseden Özuslu, Üstel’in göreve geldiğinde bu sorunu çözeceği sözünü verdiğini hatırlattı ve hala bir şey yapılmamasını eleştirdi.

Sahte reçete soruşturması ile ilgili “Sap ile saman ayrıştırıldıktan sonra olaya polis karıştırılmalıydı” diyen Özuslu, bu süreçte doktorla eczacıların mağdur olduğunu ancak esas mağduriyeti sigortadan ilaç alan vatandaşların yaşadığını kaydetti.

“Gençler bu memleketi terk ediyor” diyen Özuslu, bunu ekonomideki belirsizlik, ülkedeki huzursuzluk ve kaos ortamı ile nüfus sorununa bağladı.

-“CTP, istikrarlı muhasebe birimini topluma kazandıracak”

İşverenler Sendikası Başkanı’nın “maaşını beğenmeyenler gidebilir” sözlerine tepki gösteren Özuslu, özel sektör çalışanlarının aşağı yukarı %70’inin emekli olduklarında maaşlarının asgari ücretin altında kalacağını kaydetti. Özuslu stabil para birimine geçilmesinin önemine vurgu yaptı ve CTP’nin istikrarlı muhasebe birimini topluma kazandıracağını söyledi.

Trafiğe de değinen Özuslu, ülkede her gün trafik kazası yaşandığını ifade etti ve trafikte yol güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Ölümlü kazaların geçen yıla göre artış gösterdiğini de belirten Özuslu, hükümeti trafik ve yol güvenliği politikası olmadığı gerekçesiyle suçladı.

-“157 kişi geçici işçi olarak Başbakanlığa alındı”

Özuslu, Kıb-Tek ve kurumlar hariç, geçici, mevsimlik ve sözleşmeli olarak hükümetin 2022 yılında 220 ve 2023 yılında ise 253 kişiyi istihdam ettiğini aktararak; 157 kişinin geçici iççi olarak Başbakanlığa alındığını belirtti. “Ne yapar bu insanlar Başbakanlık’ta? Neye göre, hangi kritere göre alırsınız? Adalet duygusu nerede?” sorularını soran Özuslu, yıllardır yapılmayan engelli istihdamı için ise hükümeti "tebrik" etti.

Uyuşturucu ile ilgili bazı rakamları da paylaşan Özuslu, “Memleket uyuşturucu cennetine döndü, farkında mısınız” dedi. Özuslu ayrıca, 22 öğretmene dava açılmasına da tepki gösterdi.

BRT’nin "bütün özel radyoları kesmeye karar verdiğini" iddia eden Özuslu, “Buna ya engel olursunuz ya da radyoları susturan hükümet olarak tarihe geçersiniz” dedi.