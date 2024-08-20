Özuslu: Tatar konuştukça toplum kaybediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın izlediği "egemen eşitlik" politikasını sert bir dille eleştirdi.

Özuslu, Tatar’ın ısrarla savunduğu "iki ayrı devlet" söyleminin Kıbrıslı Türkleri dünyadan daha fazla izole ettiğini ve uluslararası hukukun dışına ittiğini vurguladı.

Özuslu’nun paylaşımı şöyle:

“Ersin Tatar'ın 'egemen eşitlik' dediği, ama aslında 'ikili taksim'den başka bir anlamı olmayan, 1950 model siyaset yüzünden toplum kaybediyor. O 'iki ayrı devlet' dedikçe Kıbrıslı Türkler daha fazla izole oluyor, dünyadan daha da kopuyor.

Uluslararası hukukun içine girmek için çabalamak yerine adanın kuzeyini 'arka bahçe' haline getiren Tatar, emlak sektöründen sonra turizm sektörünü de zora soktu. Müzakere masasına oturmak şöyle dursun, çözüm istediğine dair en ufak bir sinyal dahi vermeyen ve bu tavrıyla Hristodulidis'e 'barış havarisi' rolü oynama fırsatı veren Ersin Tatar yüzünden güneyden gelen turistlere de engel çıkarılıyor.

Evet bu kararı Hristodulidis aldı, ama zemini hazırlayan Tatar'ın ta kendisidir. Eğer siz elinizde hiçbir koz yokken 'egemen eşitçilik oyunu' oynamaya kalkışırsanız, karşınızdaki de elindeki kartları masaya sermeye başlar. Olup bitenin özeti budur ve çanlar turizmle doğrudan bağlantılı pek çok işletme yanında esnaf ve hizmet sektörü için de çalmaktadır. Ve elbette devletin kasası, yani Maliye gelirleri için de...

Tatar dünyanın anlamadığı dilden konuşmaya devam ettikçe toplum daha fazla ambargo, daha çok izolasyon, daha da içe kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır.

O yüzden kendisine çağrımdır: Ya ayrılıkçı siyasetini gözden geçirsin ya da bir süreliğine susmayı denesin.”