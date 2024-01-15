CTP Milletvekili Sami Özuslu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Son Siyasi Gelişmeler” konulu konuşma yaptı. Özuslu sözlerine, Dr. Küçük’ün anma töreni ile Meclis’in toplantı saatinin organize edilemediği eleştirisinde bulunarak başladı.

Arıklı’nın mal varlığıyla ilgili çıkan haberlere işaret eden Özuslu, “Nereden bulduğu ve beyan etmekte neden geciktiği" sorularına yanıt vermesini istedi.

Askerlikle ilgili defalarca Meclis gündemine yasa geldiğini belirten Özuslu, bunların bir türlü görüşülerek ileriye götürülmediğini kaydetti.

Vicdani ret hakkının hangi ülkede, hangi yıl kabul edildiğine ilişkin bilgi paylaşan Özuslu, bunun bir insan hakkı olarak sayıldığını vurguladı ve son Meclis toplantısında UBP Milletvekili Sunat Atun’un itiraz gerekçeleri olarak sıraladığı “ateşkes durumu, Güney Kıbrıs’ın silahlanması, küçük bir devlet” olma gibi konuların bahane olduğunu söyledi.

Çok sayıda genç erkeğin askerlik konusunda yaşadığı mağduriyetlere değinen Özuslu, vicdani ret hakkı ve bedelli askerlikle ilgili değişiklik önerilerinin komitede görüşülmesini istedi.

Türkiye’ye alınmayan veya girişte dava okunan kişiler konusuna da değinen Özuslu, bu konuda komite kurulmasına bile izin vermediği için hükümeti eleştirdi.

Özuslu’ya yanıt vermek için yeniden söz alan Bayındırlık ve UIaştırma Bakanı Erhan Arıklı, vicdani ret meselesinin CTP hükümetleri döneminde de adım atılmadığını söyledi. Arıklı, kendisinin vicdani ret hakkına karşı olmadığını belirterek, bu tartışılmadan önce profesyonel askerliğe geçilmesi ve uzmanların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Arıklı, Güney Kıbrıs’ın saldırgan tavrının devam ettiğini ve silahlandığı da söyleyerek, “Biz de gereken tedbirleri almak zorundayız” dedi.

Yerinden söz alan Özuslu ise, bunların bahane olduğunu söyleyerek, vicdani ret ve bedelli askerlikle ilgili önerilen komitede ele alınması talebini yineledi.