Özuslu: Zorlu Töre mecliste kendisinden başka birisi olmadığını sanıyor

CTP Milletvekili Sami Özuslu, siyasetin ve meclisin itibarının zor günlerden geçtiğini söyledi.

BRT’de konuşan Özuslu, “ Meclis önemli bir görev yürütmeye çalışıyor. Ancak sanki de Zorlu Töre, mecliste sadece kendisi var gibi davranıyor. Sadece onun haberleri öne çıkıyor ” dedi.

Özuslu, “ Zorlu Töre şimdi de Ankara ve Kırşehir’de geziyor. O gelecek aynı gün Ersin Tatar gidecek. Sürekli bir gitme gelme. Meclis Genel Kurulu devam ederken, Zorlu Töre mecliste kabuller yapıyor. Genel Kurul canlı yayını devam ederken, Zorlu Töre’nin ziyaretleri, kabulleri yayınlanıyor, öne çıkıyor” diye konuştu

Sami Özuslu, “ Zorlu Töre, mecliste sadece kendisinin olduğunu sanıyor. Meclisin basın birimini sürekli kendi haberlerini yapmakla meşgul ediyor. Komiteler toplanıyor, genel kurul toplanıyor ama sanki onlar yok sadece Zorlu Töre var” dedi.

Özuslu, Zorlu Töre döneminde Meclis Genel Kurulu’nun bir kez bile vaktinde açılmadığını sözlerine ekledi.

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