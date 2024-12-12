Özuslu: ''Polis kadrolarının güçlendirilmesi kaçınılmaz''

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2025 bütçesi görüşmeleri yapılıyor. Genel Kurul’da bugün ilk olarak 6 milyar 298 milyon 900 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bütçesi ele alındı.CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, polis teşkilatının personel sıkıntısına işaret etti.

Polis ve itfaiyedeki kadro eksikliğinden bahseden Özuslu, geçiş noktalarında görev yapan muhaceret memurlarında da 13 kişilik eksik olduğunu aktardı.

Ülkede artan kriminal olaylar olduğunu belirten Özuslu, polis kadrolarının güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yeni geçiş noktası açılması konusuna destek belirten Özuslu, polis teşkilatının kadro mevcudu ile bunun mümkün olamayacağının kendilerine söylendiğini aktardı.

Özuslu, 62 kişinin görev yapması gereken Metehan Kapısı’nda 30 civarında personelin görev ifa ettiğinin Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından söylendiğini anlattı.

“Geçiş noktalarının artırılmasını destekliyor musunuz?” diye soran Özuslu, polis teşkilatının güçlendirilmesinin acil olduğunu yineledi.

Ercan’daki güvenlik yükünün de polis teşkilatına kaldığını kaydeden Özuslu, oradaki güvenlik sıkıntılarından bahsetti.

Polis teşkilatının kağıt üstünde yazdığı gibi Başbakan'a bağlı olması ve daha açık, daha şeffaf olması isteğini dile getiren Özuslu, doğrudan iletişimin önemine vurgu yaptı.

Özuslu, Fetö soruşturması sırasında oluşturulan özel birimin neden devam ettiğini de sordu.

Sabit trafik kameralarının suç bildirimlerinin son iki yıldır dağıtılamadığını, 200 bin civarında dağıtılmamış bildirimin söz konusu olduğunu aktaran Özuslu, ekim ayından itibaren dağıtım işinin yeni bir şirkete verildiğini ve bir kısmının dağıtıldığını söyledi, dağıtım sorununun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Aktif ve pasif öğrenciler arasındaki sayısal farktan bahseden ve pasif öğrencilerin nerede olduğunun bilinmediğini söyleyen Özuslu, kurumlar arası koordinasyon sorununa işaret etti.

Çatalköy – Esentepe bölgesinde karakol ihtiyacı olduğunu belirten Özuslu, bu konuda adımlar atılmasını istedi.

Güzelyurt bölgesinde uyuşturucu suçlarının fazla olduğu duyumunu aktaran Özuslu, Güzelyurt’ta narkotik biriminin olmadığını söyledi.