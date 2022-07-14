Özyalçın Construction 29 Yaşında!

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14/07/2022

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Özyalçın Construction 29 Yaşında!

Ülkemizin köklü kuruluşlarından Özyalçın Construction 29 yıldır sağlam temeller üzerine kalite ve güven inşa etmeye devam ediyor.

29. Yıllarını kutlayan Özyalçın Construction Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın belirlenen vizyonları doğrultusunda rahmetli babaları kurucu Oğuz Özyalçın’dan devraldıkları bayrağı hep daha ileriye taşımak için var güçleriyle, çalışanları ile yani Özyalçın ailesiyle hep daha iyisi için çalışmalarına devam ettiklerinin ve edeceklerini belirttiler.

Özyalçın Construction her zaman prestijli ve fark yaratan projelere imza atmayı kendisine ilke edinmiştir. Özyalçın Direktörleri ‘‘ilk günkü heyecanımızla; 29 yıllık engin tecrübemizle, bizi daima bir adım ileriye taşıyan en temel yapı taşımız dürüstlük ve güven ile yolumuza Özyalçın ailemiz, paydaşlarımız ve müşterilerimizle devam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kuruluş yıl dönümümüzü tüm sevenlerimizle kutladığımız için çok mutluyuz’’ diyerek sözlerini tamamladılar.

14/07/2022 20:10
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TAGS: Özyalçın Construction 29 Yaşında!
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