Özyalçın Construction’a Ait Kompleks Bina Ulusal Mimari Proje Yarişmasi İçin Jüri Ekibi Bir Araya Geldi!

Bilindiği üzere, Özyalçın Construction Ltd.’e ait Girne’de bir simge haline getirilmesi hedeflenen bina kompleksi projesinin ulusal mimari proje yarışması ile elde edilmesi için KTMMOB Mimarlar Odası ile Özyalçın Construction Ltd arasında protokol imzalanmıştı. İmzalanan protokolün ardından jüri ekibi bir araya gelerek süreç ile ilgili içerikleri netleştirildi. Aralarında yurtdışından davet edilen deneyimli uzman mimarların da bulunduğu asli ve yedek jüri üyeleri ile danışman ve raportörler, kapsamlı bir toplantının ardından proje alanı ziyaretini de gerçekleştirdiler.

Özyalçın Şirketler Grubu Ticari Grup Direktörü Yağmur Özyalçın, Özyalçın Şirketler Grubu Yapım Grup Direktörü Yaprak Özyalçın, Özyalçın Construction Yapım Grup Koordinatörü Nedim Tekbaş ve jüri üyelerinin de katılımda bulunduğu ilk toplantı Özyalçın Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, şartname içerikleri netleştirildi ve sonrasında The House’da, Özyalçın Construction Ltd. Yapım Grup Koordinatörü Nedim Tekbaş tarafından bina kompleksinin programlanmasına yön verecek kapsamlı bir sunum yapıldı.

Yarışmanın ilan tarihinin Kasım ayının ilk haftasında, son başvuru kayıt tarihinin ise Ocak ayının son haftasında olmasına karar verildi. Kesin tarihler ise daha sonra ilan edilecek. Yarışma ile ilgili tüm dokümanlar KTMMOB Mimarlar Odası ve Özyalçın Construction web sitesinden indirilebilecek.

Yarışma Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Asli Jüri Üyeleri: Yeşim Hatırlı (Mimar), Durmuş Dilekçi (Mimar), Ceren Boğaç (Mimar), Burak Türsoy (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası), İbrahim Göymen (İnşaat Mühendisi, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası).

Yedek Asli Jüri Üyeleri: Ferruh Dülgeroğlu (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası), Sertaç İlter (Mimar) ve Yeşim Binarbaşı (İnşaat Mühendisi, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası).

Danışman Jüri Üyeleri: Nedim Tekbaş (Mimar, Özyalçın Construction Yapım Grup Koordinatörü), Nezire Özgece (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası) ve Nevter Zafer Cömert (Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı)

Raportörler: İpek Yaralıoğlu (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası) ve Doğa Üzümcüoğlu (Mimar).