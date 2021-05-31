Özyalçın: Oğuz Özyalçın anısına Sağlık Bakanlığı’na tahsis ettik

Özyalçın Construction Ltd. Direktörlerinden Yağmur Özyalçın, Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu sonlandırmak adına Karakum’daki kendilerine ait binayı Oğuz Özyalçın anısına Sağlık Bakanlığı’na tahsis ettiklerini duyurdu. Özyalçın, Girne halkının daha modern ve çağdaş şartlarda test yaptırabilmesi için 4 gün içinde binanın tüm altyapı ve tadilat işlerinin tamamlandığını söyledi.

Yağmur Özyalçın'ın paylaşımı şöyle:

Bir haftadır Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu sonlandırmak adına Karakum’da Uğur Mumcu Bulvarında bulunan şirketimize ait binayı Rahmetli Babamız, Kurucumuz Oğuz Özyalçın anısına Sağlık Bakanlığı’na tahsis etmiş bulunuyoruz.

Sadece 4 gün içinde, Girne Halkının daha modern ve çağdaş şartlarda test yaptırabilmesi ve ilerde aşı merkezi olarak kullanılmak üzere gereken tüm altyapı ve tadilat işlerini tamamladık.

Sürecin ilerlemesinde katkısı geçen herkese teşekkür eder, tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz.

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31/05/2021 10:17