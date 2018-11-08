Türkiye’den 37 öğretmen getirildi

Milli Eğiitm ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olarak kendisi ve bakanlığına yönelik eleştirileri yanıtladı.Eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini ifade eden Bakan Özyiğit, “Görüş ve önerilere çok daha fazla açığız. Gereksiz tartışma kültürünü bırakın, gelin eğitimi nasıl yapılandıracağımıza bakalım” diye konuştu.

Türkiye’den getirilen öğretmenler konusuna da değinen Bakan Özyiğit, açıklamasında Türkiye’den getirilen 37 öğretmenin ülkede ihtiyaç duyulan alanlar olan rehberlik ve özel eğitim öğretmenleri olduğunu kaydetti.

Öğretmen eksikliğini gidermek için son 10-12 atamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını da belirten Bakan Özyiğit, zamanında alınamayan kadro ve yapılamayan atamalar nedeniyle bazı rutin eksikler olduğunu da ifade etti