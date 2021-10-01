Özyiğit: Adapass skandalında fatura çalışanlara kesildi

Yeni Yasama Yılının açılışında mecliste konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Meclisin nasıl kapandı ya da kapanamadığı ortada. Meclisin artık yeni seçim tarihini belirlemesi gerekiyor” dedi.

Bu yamalı bohça hükümetinin marifeti skandallar oldu” diyen Özyiğit Adapass usulsüzlüğüne dikkati çekti.

Adapass skandalında faturanın çalışanlara kesildiğini ifade eden Özyiğit, “Şirketin temsilcileri korunuyor. Ankara’dan arama geldiği ve onlara dokunmayın dendiği söyleniyor. Ankara’yı her şeye karıştırdınız, buna da karıştırdınız” dedi.

Kalkınma Bankası’na yapılmayan kredi ödemelerine dikkat çeken Özyiğit “Bu krediler kime verildi, neden ödenmiyor, açıklayın” diye konuştu.

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01/10/2021 11:38