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Özyiğit: Akıncı’yı seçimde yanımızda görmemek bizi üzüyor

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19/01/2022

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Özyiğit: Akıncı’yı seçimde yanımızda görmemek bizi üzüyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın haber Kıbrıs programına katıldı.

Hüseyin Ekmekçi’nin, ‘TDP’nin destek verdiği ancak erken seçim için henüz desteğini alamadığı 4’ncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Cemal Özyiğit, “Akıncı’nın uzak durması ve seçimde yanımızda görmemek bizi üzüyor. İradeye sahip çıkanlara desteğini bekliyoruz. Halen daha açıklama yapmasını bekliyoruz. Seçimlerin başında görüşmemiz oldu değerlendireceğini söyledi sonra fırsatımız olmadı” dedi.

19/01/2022 09:32
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