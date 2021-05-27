Özyiğit: Araştırma komitesi kurulmalı çalışmalar hızlanmalı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili araştırma komitesi kurulması gündemiyle toplandı.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Adalı cinayetini araştıran tahkikat memurunun şu anda PGM müdürü olduğunu belirterek, “Polise, soruşturmayı bıraktığınız yerden devam edin demek gerekiyor” dedi.

Özyiğit, cinayetin soruşturulması için Meclis Araştırma Komitesi’nin oluşturulması ve çalışmaların hızlanması gerektiğine dikkat çekerek konunun aydınlığa kavuşması gerektiğini vurguladı.

Kendisinin de bir takım meçhul kişiler tarafından geçmişte tehdit edildiği, polise şikayet etmesine rağmen herhangi bir sonuca ulaşılmadığını anlatan Özyiğit, “Vesayet rejimi kaldırılmalı” diye konuştu.

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27/05/2021 13:10