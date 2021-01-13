Özyiğit: Bankaların kredi vermesi özele katkı değildir

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkemizde Covid-19 salgını görüldüğünden beridir özel sektöre gerekli katkının yapılmadığını, hükümetin özel sektörü daha fazla görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, “Güney Kıbrıs’ta hükümet çalışanlara yardım ve hibe veriyor, bizde ise bunları yapmak yerine bankaların kredi verdiği söyleniyor” dedi.

Eğer kamu çalışanlarından özel sektöre kesinti ile katkı yapılacaksa, taraflarla istişare edilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, “Hükümet, sendikalarla, örgütlerle, birliklerle bir araya gelsin. Kim ne kadar etkilenecek, kim ne kadar katkı yapabilir, kime ne kadar katkı verilebilir konuşulsun” dedi.

Cemal Özyiğit, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı kesintiler geri ödendi”

Pandemi başladığı dönemde 3 ay boyunca kamudan maaş kesintisi yapıldığına ancak bir süre sonra kesintilerin ödenmeye başlandığına işaret eden Özyiğit, “Sendikalar, kesintilerle ilgili şikayet etmemişti, devlet çalışanları talepte bulunmamıştı ancak önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi vardı, o nedenle kesintileri ödediler. Kamu çalışanını düşünenler, özel sektörü düşünmedi. Özel sektöre katkılar yapılmadı” dedi.

“Hükümet özel sektörü görmezden gelmesin”

Cemal Öziyğit, özel sektörle ilgili çalışma yapılması gerektiğini, eğer hükümetin imkanı yoksa kamudan bir katkı yapılacaksa, taraflarla istişare edilmesi gerektiğini belirterek, “Hükümet, sendikalarla, örgütlerle, birliklerle bir araya gelsin. Kim ne kadar etkilenecek, kim ne kadar katkı yapabilir, kime ne kadar katkı verilebilir konuşulsun” dedi.

Hükümetin özel sektöre gereken ilgiyi göstermediğini anlatan Özyiğit, “Güney Kıbrıs’ta hükümet çalışanlara yardım ve hibe veriyor, bizde bunları yapmak yerine bankaların kredi verdiği söyleniyor” diye konuştu.

Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklerin işsiz ve aşsız kalmaması için çalışma yapılması gerektiğini de anlatan Özyiğit, “Güneye gidip gelmeleri istenmiyorsa o zaman katkı yapmalılar” dedi.

“Hastanenin Türkiye’de projesi varsa getirilsin”

15 Kasım’da pandemi hastanesinin açıldığını ancak mimari projesinin ortada olmadığını ve istihdamlar yapılamadığı için PCR testi dışında hizmet verilemediğini anlatan Özyiğit, “Hastanenin Türkiye’de projesi varsa buradaki ilgili daire ve odalara verilsin. Proje incelensin sorun varsa üzerinde düzeltilsin” önerisini yaptı.

Geçmişte de devletin yaptığı binaların genelde vizesiz olduğunu ve bu uygulamanın yanlış olduğunu belirten Özyiğit, “İstenmeyen olayların yaşanmaması için devletin yaptığı binalar da vizelendirilmeli” dedi.

“Ercan Havaalanı için katkı mı yapılıyor?”

Pandemi hastanesinin Türkiye tarafından 100 milyon liraya bitirildiğinin söylendiğini anımsatan Özyiğit, “Türkiye Hastaneyi yaptı bize devretti dediler. Hastaneyi yapan firma Ercan’ı da işleten firmadır. Yapılan açıklamalardan rahatsız oldum. Hastaneyi yapan firmaya, Ercan Havaalanı için katkı mı yapılıyor?” diye sordu.

“Mevsimlik Hemşire işçisi mi olur?”

UBP’nin seçime yönelik istihdam yapmayı alışkanlık haline getirdiğini anlatan Özyiğit, “40 yıllık UBP el altından istihdam yapmaya alışkındır. ‘Ben işe aldım benden sonrakiler düşünsün’ diye hareket ederler böyle bir mantıkla hükümet yönetilmez. Sağlık Bakanlığı mevsimlik işçi statüsünde hemşire istihdam etti. Mevsimlik hemşire işçisi mi olur?” diye sordu.

“Akaryakıtta usulsüzlük yapan varsa yargılansın”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘akaryakıt alımının iptalini açıkladığının’ sorulması üzerine Özyiğit, “Arıklı, elektrik akaryakıtı alımını iptal etti. Usulsüzlük varsa tespit edilsin ve usulsüzlük yapanlar yargılansın. Zaten santral alım ihalesi de geçmişte iptal edildi. Bakanlık akaryakıt alımını iptal ederken, tedbirini almalıdır. Akaryakıt olmamasından dolayı ülkenin elektriksiz kalabileceği de unutulmasın ve önlemler alınsın” dedi.

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13/01/2021 21:53