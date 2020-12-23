Özyiğit, BRTK Müdürü Özkurt'u Kabul Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) tüm toplumun sesini yansıtan, özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’u kabul ederek görüştü.

BRTK'nın 57’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen görüşmede konuşan Özkurt, 25 Aralık 1963’te Kıbrıs Türkü’ne moral ve haber kaynağı olarak kurulan BRTK’nın yıllar içerisinde kurumsallaşarak 3 televizyon, 6 radyo, web sitesi ve Youtube kanalları ile yayın hayatına devam ettiğini anlattı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de “Nice nice 57 yıllara” diyerek başladığı konuşmasında, kurumun, 57 yıllık tarihinin Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

BRTK’nın yıllar içerisinde ciddi bir gelişim yaşadığını belirten ve bu gelişime katkısı olan herkesi kutlayan Özyiğit şunları kaydetti:

“BRTK’nın gelişmesinden, ileri gitmesinden kuşkusuz çok mutlu olmaktayız, ancak şunu da belirtmek isterim ki, tüm toplumun sesi olması gereken Bayrak Radyo Televizyon Kurumu dönem dönem maalesef tüm toplumu kucaklamaktan çok uzakta durmakta. BRTK bu toplumun ve devletin malıdır, dolayısı ile herkese eşit mesafede durmalıdır.”

Uzun yıllardır tartışılan BRTK Yasası'nın da hayat bularak, kurumda çalışanların kendilerini güvende ve huzurlu hissedeceği, dünyada gelişen ve değişen bilimsel ve teknolojik koşulları da içerecek şekilde bir yapıya kavuşturulmasının önemine vurgu yapan Özyiğit, “BRTK, tüm toplumun sesini yansıtan, özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır” dedi.

Özyiğit, BRT'nin 57'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Özkurt olmak üzere tüm çalışanlarını en içten dilekleriyle kutladı.

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23/12/2020 14:00