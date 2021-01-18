Özyiğit: Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununda olmayacak duaya amin demeye çalışıyor

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18/01/2021

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Özyiğit: Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununda olmayacak duaya amin demeye çalışıyor

Cumhuriyet Meclis’nde 62. madde tahtında söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan Kıbrıs sorununa ilişkin toplantıya değindi.

Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununda “Olmayacak duaya amin demeye çalıştığını” savunan Özyiğit, iki devletli çözümün, “Türkiye isiyor”un arkasına sığınılarak gündeme taşındığını söyledi.

Özyiğit, Cumhurbaşkanının “iki devletli çözüm”, Dışişleri Bakanı’nın ise “konfederasyonu” gündeme taşıdığına işaret ederek, çelişkili ve farklı açıklamalarda bulunulan Kıbrıs sorununda bütünlük olmadığını savundu.

Bu şekilde beşli konferansa gidilmesi halinde, Kıbrıs Türk tarafının yeniden “uzlaşmaz taraf” olarak ilan edilmesi sonucunun ortaya çıkacağını ileri süren Özyiğit, bu konuların açıkça ele alınıp, tartışılması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile Bakanlar Kurulu arasındaki çelişkilerin toplumda kaos yarattığını, kimsenin ne yapacağını bilmediğini söyledi.

Aşı programının da sıkıntılı olduğunu dile getiren Özyiğit, “Kimler nasıl aşılanacak belli değil” dedi.

18/01/2021 15:07
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TAGS: cemal özyiğit, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorunu
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