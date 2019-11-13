Özyiğit: Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığını içselleştirmeliyiz

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili görüşmesi sürüyor.

Komite toplantısında söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artışı eleştirdi, bunun hükümetin öngördüğü enflasyon oranından daha düşük olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı’na seçileli 4,5 yıl geçtiğini ancak hala hazımsızlık çekenler olduğunu kaydeden Özyiğit, “Bu makamın saygınlığı içselleştirmeli. Halk kimi seçeceğini bilir. Kim seçilirse seçilsin bu makama saygı göstermek durumundayız” dedi.

Özyiğit, “Verdiğimiz mücadele Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durma, kendi kendini yönetme mücadelesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına buna öncüsü olarak bakıyoruz” diye konuştu.

Özyiğit: Türkiye ile eşitler düzeyinde bir ilişki istiyoruz

Türkiye ile ilişkilere de değinen Özyiğit, Türkiye ile eşitler düzeyinde bir ilişki istediklerini belirtti.

Cemal Özyiğit, Kıbrıs konusunda da konuşarak, Meclis’le istişare kurulmadığı görüşüne katılmadığını kaydetti, Akıncı’nın gerekli bilgilendirmeyi yaptığını, Meclis’le de görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda 11 Şubat belgesine, varılan mutabakatlara ve Guterres çerçevesine işaret eden Özyiğit, “Statükonun yıkılması lazım. Kıbrıs sorununa çözüm bulmalıyız. Umarım, 25 Kasım’daki görüşmede son bölünmüş başkentin birleştirilmesi için adıma atılır” dedi.

13/11/2019 16:14