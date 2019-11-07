Özyiğit: ''Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken seçim gündeme gelebilir''

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk olan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne kadar yapılan bütün anketlerde Akıncı’nın açık ara önde görüldüğünü söyleyen Özyiğit, son yapılan ve açıklanan Gezici Araştırma Şirketi’nin sonuçlarını da değerlendireceklerini belirtti.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ AKINCI’NIN ETRAFINDA KENETLENDİ”

Özyiğit, “Bugüne kadar yapılan bütün anketlerde Sayın Akıncı açık ara önde görülüyor. Gezici böyle bir anket ortaya koymuş elbette bunu da değerlendireceğiz. Neye dayanarak Tatar, Akıncı, Erhürman, Özersay sıralamasını söylüyor bunu anlamak lazım. Ben sürekli ülkeyi geziyorum, toplumla iç içeyim. Toplumda özellikle son dönemlerde Sayın Akıncı’nın açıklamasından sonra Türkiye’den gelen tepkiler ve söylemler nedeniyle Sayın Akıncı’nın şahsında ama Kıbrıs Türk toplumuna yönelik aşağılayıcı sözlerden sonra Kıbrıs Türk toplumunun çok büyük bir bölümünün Sayın Akıncı’nın etrafında kenetlendiğini görüyorum. Dolayısıyla bu gerçeği de herkes iyi bilmeli ve doğru okumalı. Anketörler kendilerine göre bir çalışma yaptılar, açıkladılar. Başka anketler de yapılır, yapılmaya da devam edecek. Önümüzde epey bir zaman vardır” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek 3’lü görüşmeye ilişkin de şunları ifade etti:

“Son birleşen başkentte Berlin’de yapılacak görüşme ile son bölünmüş kent Lefkoşa ekseninde Kıbrıs’ın birleştirilmesi konuşulacak. Dolayısıyla bence son derece anlamlı ve yer de doğru seçildi diye düşünüyorum.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEN SONRA ERKEN SEÇİM GÜNDEME GELEBİLİR”

Sağda geniş işbirliği tartışmasına da değinen Özyiğit, hedeflenenin Kudret Özersay’ı ve partisini mevcut yapıdan da ekarte etme zemininin yaratılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Özyiğit, “Sağda geniş işbirliği tartışması belli ki bizi bırakıp yeni bir serüvene yelken açan Kudret hocayı ve partisini mevcut yapıdan da ekarte etme zemini yaratılmaya çalışılıyor cumhurbaşkanlığına endeksli. Hükümet değişikliği artık siyasetin yeniden kurgulanmasını, toplumun yeniden siyasi duruşunu belirlemesini gündeme getirebilir. Yani dolayısıyla şuanda gündemde değildir ama cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken seçim de gündeme gelebilir” dedi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, seçim yasasının da yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Zaman zaman refendum söylemlerinin gündeme taşınmasına da değinen Özyiğit, “Sakın ola kimse referandumu bir seçime endekslemeye kalkışmasın, çalışmasın. doğru değil” diye konuştu.

07/11/2019 11:56