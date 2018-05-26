Özyiğit: Döviz artışına karşı eğitimde de önlemler alınacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit son dönemlerde dövizde yaşanan artışların eğitim de yarattığı sıkıntılara çözüm bulunabilmesi adına ülkemizde eğitim veren özel okul temsilcileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Bakan Özyiğit temsilcilerle gerçekleştirdiği görüşmede son dönemlerde dövizde yaşanan artışların topluma olumsuz olarak yansımasının yanında eğitim alanında da birçok sıkıntı yarattığını ve yaratmaya devam edeceğini belirtti.

Özyiğit, dövizde yaşanan artışların eğitim üzerinde yarattığı sıkıntıları en aza indirilmesi adına bakanlık olarak çalışma başlattıklarını ifade ederken “Döviz artışına karşı eğitimde de bir takım önlemler alınacak” dedi ve bazı okulların hali hazırda Türk Lirası (TL) uygulamasını sürdürdüğünü diğer okulların da bu doğrultuda çalışma yürüttüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Yaşanan kriz döneminin nasıl atlatılabileceği yönünde görüş alışverişinde bulunup, ortak akıl oluşturarak mevcut durumun hem yatırımcıya, hem eğitime, hem de ailelere daha fazla zarar vermeden atlatılması adına atılması gereken adımları atacaklarını söyleyen Özyiğit, okullarımızdan gelen talepleri de dikkate alacaklarını ifade etti.

Temsilcilerle yapılan görüşmeyi detaylı bir biçimde hükümet ortaklarıyla görüşeceğini söyleyen Bakan Özyiğit yakın zamanda alınabilecek önlemler doğrultusunda bir yol haritası çizileceğini vurguladı.