Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda İdlib’deki savaş, bazı sınır kapılarının kapanması, eğitim, balıkçılık, ve askerlik konuları ele alındı.

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, “Eğitimde Neler Oluyor?” başlıklı bir konuşma yaptı.

Özyiğit, Girne’deki çöken okul inşaatının durumunun ne olduğunu sordu. Özyiğit, “Gerçekten ne olduğunu toplum bilmeli, gizli kalmamalı. Kalıpçı hatası var dendi. Peki ne gibi yatırım uygulandı” dedi.

Öğrenci taşımacılığında bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özyiğit, daha sağlıklı bir sistem kurmak gerektiğini söyledi. Özyiğit, usulsüzlükler bulunduğunu ve ödeme sorunu yaşandığından bir kaos ortamı yaşandığını belirtti.

Özyiğit, ayrıca korona virüse karşı okullarda ne gibi önlemler alındığını sordu.

İran ve Nijerya’dan gelen öğrencilere yönelik ne gibi tedbirler alındığını soran Özyiğit, kayıt kabul sisteminin çalışıp çalışmadığını sordu.

Özyiğit, “Ülkeye bir şekilde girerse çok kolay yayılabileceği bir ortam var. Mutlaka önlem almamız gerekiyor” dedi.

DAÜ’de yaşananlara değinen Özyiğit, partizanlık yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Özyiğit, DAK ve DAİ’nin devrine değinen Özyiğit, bu kurumları geri almak için kendi görevleri süresince bir çalışma başlatıldığını ancak daha sonra VYK kararıyla yeni bir sözleşme yapılarak özel Doğa Okullarına devredildiğini belirtti.

Özyiğit, yeni rektör adaylarının sıraya girdiğine işaret ederek, en demokratik yöntemle bir rektör seçilmesi temennisinde bulundu.

Maarif Vakfı okulları konusuna da değinerek, dünyada 27 bin öğrencisi bulunan okulların Türkçe öğretmesiyle ön plana çıktığına işaret eden Özyiğit, “Eğer bize de Türkçe öğretecekse, bu kesinlikle kabul edilebilir değil. Bu kamuflaj ise, esas niyeti de bilmek lazım” dedi.

03/03/2020 16:29