Özyiğit: Eğitimin uzun vadeli planlanması için stratejik plan üzerinde çalışıyoruz

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki kabine, bugün son ekonomik ve siyasi gelişmelerin değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına tüm kabine üyeleri katıldı.

Basın toplantısında Başbakan Erhürman’ın ardından kabinedeki bakanlar da söz alarak açıklamalarda bulundular.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, üniversiteler ve harçlarla ilgili ciddi bir durumun söz konusu olduğunu ifade ederek, YÖDAK ile birlikte yapılan çalıştayın sonuçları doğrultusunda bu yönde bir planlama yapılacağını söyledi.

Özel okul harçlarının da çoğunlukla TL’ye çevrildiğini anımsatan Özyiğit, genel çerçevede, eğitimin uzun vadeli planlanması için stratejik plan üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Bunu ‘Vizyon 2030’ olarak adlandırdıklarını ifade eden Özyiğit, bir takım kaynak yaratma çabaları içinde olduklarını ve bunları da basınla paylaşacaklarını belirtti.

VETLAM Projesi çerçevesinde bilimsel eğitimin bir gereği olan laboratuvarlarında her okulun sınıflarında yer alacağını söyledi.Hükümetin uzun bir süreliğine kurulduğunu ve tüm birimleri ile çalışmaya devam ettiğini ifade eden Özyiğit, tartışmaların da olgunlukla çözümlendiğini belirtti.