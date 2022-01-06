Özyiğit: En büyük ve tek güvencemiz halkımızdır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasını (KTOEÖS) ziyaret etti. Görüşmede eğitim ve toplumun yapısal sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu; TDP’nin plan ve projeleri aktarıldı.

TDP Başkanı Özyiğit, TDP olarak en temel önceliklerinin nitelikli, eğitimli gençler yetiştirmek ve gençlere hak ettikleri çalışma koşullarını sağlamak olduğunu vurguladı. Özyiğit, “Ülkede bir şeyleri değiştireceksek önce gençlerimizi burada tutmak, yurtdışında olanların da ülkelerine geri dönmelerini sağlamamız gerekmektedir” dedi.

KTOEÖS ile çözüm başta olmak üzere laik, demokratik düzende, eşitlik ve adaleti öngören yapı oluşması için birlikte çok mücadeleler verdiklerini belirten Özyiğit, “Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde de eğitimin şekillenmesi için çok uğraştık, KTOEÖS ile birlikte çalışmalar yaptık” dedi. Eğitimde yıllardır çözülemeyen sorunlarla ilgili adımlar atarak iyileştirmeler yaptıklarını, birçok konuda çalışma başlattıklarını, bunların bazılarının kendilerinden sonra tamamlandığını, bazılarının ise rafa kaldırıldığını belirten Özyiğit, bu kez kaldıkları yerden daha da sıkı bir iş birliği içerisinde eğitim kalitesinin artırılması ve sorunların çözülmesi adına ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Eğitimin yanı sıra ülkede ekonomi başta olmak üzere çok ciddi sıkıntılar yaşandığını, bu acı gerçeklere rağmen ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ülke değil koltuk hedeflerinden vazgeçmediklerini belirten Özyiğit, 23 Ocak seçimlerini her alanda yaşanan yıkımı düzeltmek ve yeniden yapılanmak için tarihi bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

TDP olarak ülkedeki değişimin ve dönüşümün öncüsü olacaklarını belirten Özyiğit, “Yıllardır savunduğumuz sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bir adım daha ileriye taşıma kararlılığındayız. Bunda da en büyük ve tek güvencemiz halkımızdır” dedi.

-Ozan Elmalı-

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da konuşmasında, 23 Ocak seçimlerinde doğru seçim yapılmaması halinde toplumsal olarak büyük bir sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çekti.

TDP ile birçok ortak noktada mücadeleleri olduğunu belirten Elmalı, “Ortak hedefimiz bellidir, o da kendi ayakları üzerinde duran bir yapıyı oluşturmaktır. Çünkü buna mecburuz. Bu anlamda sendika olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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06/01/2022 16:19