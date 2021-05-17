Özyiğit: Erken seçim istiyoruz ancak AD-HOC komitesine karşıyız

Meclis Genel Kurulu saat 13:30 sıralarında, yaklaşık 3 buçuk saat gecikmeyle toplandı.

Genel Kurul, erken seçim tarihinin belirlenmesine yönelik komite oluşumunda, parti temsiliyet sayılarını belirlemek üzere Ad-hoc komitesine ilişkin UBP’nin önerisini görüşmeye başladı.

Özyiğit: “Erken seçim istiyoruz ama böyle bir Ad-hoc komiteye şiddetle karşıyız”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parmak hesabı ile ülkenin yönetilemeyeceğine işaret ederek, Başbakan Ersan Saner’e, 6 parti başkanının, meclis başkanı ile erken seçim tarihi belirlemesi çağrısında bulundu.

Özyiğit, toplumun sorunlara çare beklerken, avutulduğunu muhalefetin de saatlerce Meclis’in açılmasını ve pazarlıkları beklediğine dikkat çekti.

Özyiğit, erken seçim istediklerini ancak böyle bir Ad-hoc komiteye şiddetle karşı olduklarını vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



17/05/2021 14:48