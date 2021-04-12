Özyiğit: Etkin denetim olmazsa yeniden kapanmanın kaçınılmaz

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda hafta sonu yapılan parti içi seçimlere işaret ederek, “Belki artık seçimleri ve kendi aralarındaki tartışmalar geri kalmıştır da toplum sorunlarıyla ilgilenebilirler” dedi.

Özyiğit, eğer 20’sine kadar seçim tarihi belirlenmezse ara seçim için ‘start verileceğini’ dile getirdi.

Cemal Özyiğit, vaka sayılarının artış göstermesinden dolayı internet kafelerinin kapatıldığını ve PCR testleri konusunda sıkılaşmaya gidildiğini ancak ev karantinasının denetim açısından halkta endişe yarattığını söyledi. Özyiğit, YDP kurultayında yaşananların da bu endişeleri doğrular nitelikte olduğunu kaydetti.

Etkin denetim olmazsa yeniden kapanmanın kaçınılmaz olduğunu savunan Özyiğit, “Aşılar nerede” diye sordu.

Hükümetin sendikalarla bir türlü diyalog kuramadığına değinen Özyiğit, bunun sonucunda da sendikaların eyleme gittiğini ifade etti.

Cenevre görüşmelerine çok kısa süre kaldığını kaydeden Özyiğit, hiç olmadığı kadar fazla temaslarda İngilizlerle AB yetkililerinin görüşmelerine işaret ederek, “Kıbrıs sorunuyla ilgili biz ne yapıyoruz” diye sordu ve Cumhurbaşkanlığını eleştirilerde bulundu.

Özyiğit, Cenevre’ye “iş ola gidiliyor” gibi bir izlenimleri olduğunu ve “egemen eşitlik, iki devletli çözüm”den bahsedilerek sürecin başlamadan bitirileceği endişesine kapıldıklarını belirtti.

“Aslolan ilhak politikalarına zemin yaratmak mıdır” diye soran Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının buna asla izin vermeyeceğini ifade etti.

İki bölgeli, iki toplumlu tek ortak egemenliği içeren siyasi eşitlik temelinde federal bir çözümü sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini kaydeden Özyiğit, halkı çözüm istencini bir kez daha haykıracakları yürüyüşe katılmaya davet etti.

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12/04/2021 15:36