Özyiğit: Gençlerimiz bunu hak etmiyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün gece Kıbrıs Postası ve Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi işbirliğinde düzenlenen ‘Geleceği Konuşuyoruz’ adlı Seçim Özel programında vurguladı

“Gençleri Gelecek Belirsizliğinden Kurtarmak Temel Hedefimizdir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit dün gece Kıbrıs Postası ve Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi işbirliğinde düzenlenen ‘Geleceği Konuşuyoruz’ adlı seçim özel programına katıldı. Seçime katılacak partilerin Genel başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Özyiğit, TDP’nin gençlere yönelik vizyonu ile plan ve projelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına geçtiğimiz günlerde hayallerinin peşinde koşarken Amerika Birleşik Devletlerinde elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun’u anarak başlayan Özyiğit, Birkan Uzun’un kendine koyduğu hedef doğrultusunda birçok zorlu mücadeleyi azmi, özverisi ve cesareti sayesinde aşmış, çalışkanlığı ile örnek olmuş biri olduğunu vurguladı.

Gençlerin gelecek belirsizliğinden kurtulması için uğraş verdiklerini belirten Özyiğit, tüm dünya gençleri gibi Kıbrıslı Türk gençlerin de aydınlık bir geleceği istemesinin, ambargolardan uzak spor yapabilmesinin ve uluslararası toplumun bir parçası olmasının hakları olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Sorununun Çözümü En Çok Gençlere Yarayacak”

2020 Ekim ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kıbrıs sorununun yanlış bir yola girdiğini, Kıbrıs Türk tarafınca ortaya konan 2 Devletli çözüm modelinin Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da uzaklaştıracağının net olduğunu belirten Özyiğit, TDP’nin en kısa sürede “çözüm odaklı siyasete” geri dönüşü savunduğuna dikkat çekti. Çözümün sadece Kıbrıslı Türklerin uluslararası statü kazanması açısından değil, sosyal ekonomik gelişimi açısından da hayati öneme sahip olduğunu belirten Özyiğit, “2 Devletli çözüm siyasetinin Uluslararası toplumda bir karşılığının olmadığı, böyle bir çözüm alternatifinin bulunmadığı kısa sürede ortaya çıkmıştır. İki bölgeli, iki toplumlu Federal çözüm çerçevesi Kıbrıslı Türklerin tüm hak ve özgürlüklerini güvence altına alan yegane tezdir. Yapılması gereken mücadeleyi doğru zeminde sürdürmektir” dedi.

“Sadece Seyirci Konumundayız”

Programın yapıldığı saatlerde Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında hentbol maçı olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Çözümsüzlük şartları en çok bizi etkiliyor. Gençlerimizi etkiliyor. Türk takımı gelip mesela KKTC'de dostluk maçı bile yapamıyor. Bizim de çok yetenekli gençlerimiz var. Ancak mevcut şartlarda TC ile Güney maç yaparken bizim gençlerimiz sadece seyrediyor. Bu böyle gitmemeli, bundan kurtulmanın tek yolu da çözümdür. Çözüm derken de nasıl bir çözüm isterse olsun anlayışında da değiliz. Çözümde temel ilkelerimiz eşitlik, özgürlük ve güvenliktir. Bunlar da olmazsa olmazlarımızdır” diye konuştu.



“Gençlerimiz Bunu Hak Etmiyor”

Kıbrıs sorununu çözülmezse gençlere maalesef hak etmedikleri bölünmüş bir ada bırakılacağını, tanınmamış, alt yönetim gibi algılanan, doğrudan uçuş olmayan, ekonomisi yerlerde sürünen bir yapının başta gençler olmak üzere kimsenin layığı olmadığını belirten Özyiğit, yetişmiş, parlak gençlerimizin dünyayla buluşmayı hak ettiklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası hukuk içinde, kendi kimlikleri ile çağdaş medeni bir düzende yaşamalarının en doğal hakkı olduğunu belirten Özyiğit, çözümün en çok gençlerimizin yararına olacağını vurguladı. Kıbrıs Türk gençliğinin geleceğinin, çağdaş, demokratik, laik, barış kültürünün egemen olduğu bir gelecekte olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak kendilerinin de bunun için uğraş verdiklerini kaydetti.

“Genç Yatırımcılar ve Dijital Yatırımlar Desteklenecek”

Cemal Özyiğit, tarihin bize bütün büyük toplumların, ancak tecrübelerini gençliğin gücü ve teknolojinin gelişimi ile harmanladığı sürece gerçek anlamda yüceldiklerini gösterdiğini, bu bağlamda TDP’nin gençliğin ideallerinin ve hayallerinin düşünülmediği hiçbir politikayı desteklemediğini kaydetti.

Bakanlık görevindeyken uluslararası sınavlarda başarı elde eden öğrencilerimizin Türkiye’deki üniversitelere yerleşmesinin önünü açmak üniversite yetkilileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını anımsatan Özyiğit, daha sonraki dönemde bu adımların ileriye götürülmediğini kaydetti. YÖK tarafından geçtiğimiz Haziran’da Kıbrıslı öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere YKS sınavı ile gideceği kararı alındığını, konudan sonradan haberdar olan Eğitim Bakanı’nın ‘hallettik’ açıklamasından sona bu kez 12 Aralık’ta yayınlanan genelge ile 2022-2023 ders yılından itibaren KKTC’nden gidecek öğrencilerin sadece YKS ile Türkiye Cumhuriyetinde öğretim görebilecekleri kararı alındığını anımsatan Özyiğit, Eğitim Bakanı’nın eğitim dışındaki her konuyla ilgilendiğini kaydetti. Özyiğit, “İşte sizlere verilen değer budur sevgili gençler’ dedi.

Vicdani reddin yasallaşması, toplum hizmeti anlayışının gelişmesi ve askerlik hizmeti süresinin azaltılarak, askerlik hizmeti yerine alternatif kamu hizmeti seçeneklerinin uygulanmasının sağlanmasının hedefleri arasında olduğunu belirten Özyiğit, ayrıca Gençliğin geleceğine yönelik, planlı ve programlı eğitim yatırımları, internet servis hızı ve kalitesinin artırılması için yatırımlar yapılarak, genç yatırımcılar ve dijital yatırımların destekleneceğini kaydetti.

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20/01/2022 13:50