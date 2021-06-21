Özyiğit: Halkın önüne çıkmak en doğrusu olacak

Meclis Genel Kurulu’nda Başkanlık Divanı’nın “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici Özel (Ad-Hoc) Komite’nin gündeminin oluşturulmasına yönelik kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul'da yapılan oylamada geçici komite 26 kabul, 18 ret, 1 çekimser oy çokluğu ile onaylandı.

Karara yönelik söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin “aynı teraneye devam ettiğini” ifade ederek, bu konudaki inadı anlamadığını söyledi. Hep beraber uzlaşı bulmak yerine inat ve ısrarla “bizim değdiğimiz olur” dendiğini ifade eden Özyiğit, uzlaşı çağrısında bulundu.

Yasaların, tüzüklerin görmezden gelindiği eleştirisinde bulunan Özyiğit, Meclis’in işlevini bitirdiğini, o yüzden halkın önüne çıkmanın en doğrusu olacağını kaydetti. Özyiğit, demokrasinin yasaların tüzüklerin ayaklar altına alındığını ifade ederek, önerilerin geri çekilip uzlaşı bulunmasını istedi.

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21/06/2021 15:34