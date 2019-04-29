Özyiğit: Hedefimiz, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, gerek bakanlık gerekse hükümet olarak en temel hedeflerinden birinin öğrencilere, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özyiğit, bu sabah Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından düzenlenen “4. Kariyer Günleri” etkinliğinin açılışına katılarak öğrencilere seslendi.

ÜKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış etkinliğine Üniversite Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile birlikte ülke iş örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve konuklar katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesi bir etkinlikte öğrencilerin arasında olmaktan ve onlara hitap etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin üniversite döneminde aldıkları eğitim ve bu dönemde elde ettikleri birikimlerle yaşamlarına yön vererek, geleceklerini planladıklarını belirten Özyiğit, üniversite döneminin insanların yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti ve burada atılacak doğru adımların, geleceğin belirlenmesinde önemli rolü olduğunun altını çizdi.

Ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere güvenli bir gelecek bırakmak adına yüksek öğrenimde var olan kalitenin daha da artırılması için çalıştıklarını belirten Özyiğit, bakanlık olarak bu bağlamda ciddi çalışmalar yürüttüklerini, bu hedefe ilerlerken de öğrenci kalitesinin de olmazsa olmazları olduğunu kaydetti.

Özyiğit, üçüncü ülkelerden gelen öğrenciler için kayıt kabul tüzüğünde bir takım değişiklikler yaparak bu kriterleri güçlendirdiklerini söyledi.

Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun dünya ile buluşması adına üniversitelere büyük görevler düştüğünü belirterek, bu bağlamda uluslararası akreditasyonların çok önemli olduğuna vurgu yaptı, son dönemlerde bu akreditasyonlardaki artışın memnuniyet verici olduğunu kaydetti. KKTC üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin bir anlamda fahri temsilciler olduğunu da anımsatan Özyiğit, “Gençler mezun olduktan sonra gidecekleri yerlerde bizleri temsil edecektir. Bu nedenle onların donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi bizim için önemlidir” dedi.

Devlet Planlama Örgütü ile yaptıkları çalışmalar doğrultusunda lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında ihtiyaç fazlası bölümleri belirlediklerini belirten Özyiğit, gençlerin bu verileri dikkate alarak geleceklerini şekillendirmelerini istediklerini söyledi.