Özyiğit: Herkes eğri oturup, doğru konuşsun

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit Birinci Boyut programının konuğu oldu.

Özyiğit gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetinin kurumasını değerlendiren Özyiğit, “Sadece suçlu, günah keçisi Hüseyin bey miydi? UBP’nin bir bütün olarak yapısı tamam mıdır?” dedi.

İşte Özyiğit’in söylediklerinden öne çıkanlar…

“Ne ilginçtir ki önceden kehanet senaryoları yazan veya çeşitli hükümet senaryoları yazan gazeteci arkadaşlar ki Kudret bey de bunu defalarca açıklamasına rağmen böyle bir şey yoktur doğru çıktı bir yerde. Bütün bunlar açığa çıkmış toplum bunu görmüştür ve arkadaşlar Kudret bey başta olmak üzere suçluluk telaşında böyle başkalarına bir şey yapmaya işte kendilerini aklayıp, eski ortakları olan bizleri töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Yaptıkları ortada. Biz hükümetin bozulmasından nerdeyse iki gün öncesine kadar o Kudret beyin bize gönderdiği meşhur mektup var ya onun bir gün öncesine kadar akşama kadar yoğun toplantılar yaptık ilgili müsteşar ve bürokratların katılımı ile. Neyi konuştuk? İlk defa bu toplum Türkiye’den hiç maddi yardım gelmezse kendi ayakları üzerinde nasıl durabilir bunu konuştuk, bunun çalışması içerisindeydik. Ve bu doğrultuda çok ciddi kararların üretmesinin arifesinde idi. Tespitler yaptık. Yani bu tespitler 57 ana madde 125 alt başlıktı. Her şey ortada. Bu toplum kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıyı da konuşmaya başladı ve bununla ilgili gerekli kararları üretmenin arifesindeydi böyle bir noktadaydık. Fırsat verilmedi bu doğrultudaki çalışmalara. Şimdi kurulan hükümet adım atmaktra kararlı ise bizim başlattığımız çalışmaları revize edip geliştirmekte gerekli adamları, yasal düzenlemeleri ve kararları almakta kararlı ise elbette biz bunun destekçisi olacağız”….

“UCUZ BAHANELERLE 4’LÜ KOALİSYON HÜKÜMETI BOZULDU”

“Herkes eğri oturup, doğru konuşsun. Böyle suçluluk kompleksi içerisinde işte biz bunun için hükümetten ayrıldık. Yoktur öyle birşey. Birileri bir yerlerde belli ki o gazeteci dostların yazdığı senaryolar öteden beri vardı. Bu gerçek açığa çıktı. Bahane aranıyordu ve ucuz bahanelerle 4’lü koalisyon hükümeti bozuldu”….

“ZEM ZEM SUYU İLE Mİ YIKANDILAR DA ŞİMDİ HÜSEYİN BEYİ KENARA ÇEKİNCE HERŞEY TAMAM OLDU”

“Bir baksın hükümet ortaklarına ve kabineye. Geçmişte bu bakanlarla şimdi bakanlık görevi üstlenenlerle ilgili iddialar var basında. Yani sadece suçlu günah keçisi Hüseyin bey miydi? UBP’nin bir bütün olarak yapısı tamam mıdır? Yani şimdi Başbakan da olmak üzere Ersin bey ile ilgili de birtakım iddialar var. Dolayısıyla ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum, kişiselleştirmek de istemiyorum. Ama bugünlerde bütün gazeteler çarşaf çarşaf şuanda Kudret beyin görev aldığı hükümette ortakları olan bakanların geçmişte yaptıkları keyfilikler, usulsüzlükler, yolsuzluklar la ilgili de ciddi iddialar var. Bunlarla ilgili Hüseyin bey batağa saplanmış, çektiler onu kenara geriye kalanlar sütten çıkan ak kaşık mıdır? Yani UBP oturup da ben nerde hata yaptım 15 ay önce bu Kudret bey benimle hükümet kurmadı çıkıp da topluma biz da günahkarız, günah mı çıkardı. Zem zem suyu ile mi yıkandılar da şimdi Hüseyin beyi kenara çekince her şey tamam oldu. Bu doğru bir mantık değil. Kusura bakmasınlar”.

“YENİ BİR YOLSUZLUK DOSYASI DAHA GELECEKMİŞ. HEMEN MECLİS’E GETİRSİNLER BİZDE GEREKLİ DESTEĞI VERECEĞİZ”

“Bakanlar Kurulu içerisinde son derece uyumlu, olumlu bir çalışma disiplini vardı. Saatlerce konuşurduk, birbirimizi ikna etmeye ve en sonunda bazı tam istemesek de sonuçta olması gereken olduğu için bizim de evet dediğimiz olur dediğimiz bir sürü yasa önerisi vardır Meclis’e gelen. Bu doğrultuda kimse suçlama perspektifi ile bir yere varmaya çalışmasın. Artık bu suçluluk kompleksini açsınlar. Toplum kimin ne yaptığını biliyor. Yeşilırmak’ta bir şey olursa yarım saat sonra Lefkoşa’da değil Dipkarpaz’da duyulur. Böyle bir toplumdur bu toplum. Ve herkesin gözü önünde yaşanıyor her şey. Artık suçluluk kompleksini, bu tartışmaları bir kenara bıraksınlar. Girdikleri yeni yolu nasıl yürütecekler buna konsantre olsunlar. Artık gerekçe üretmeye çalışmasınlar. Şimdi girdikleri ortaklarla ki geçmişi sadece Hüseyin bey değil diyorum ben bir sürü daha vardır. Kudret bey birşey daha söyledi yeni bir yolsuzluk dosyası daha gelecek diye. Merak ediyorum kimdir bu? Hemen biran önce Meclis’e getirsinler. Kim olursa olsun buradan söylüyorum bizde gerekli desteği vereceğiz.