Özyiğit: Hiçbir vaad yerine getirilmedi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit mecliste bütçe görüşmelerinde konuştu. Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ülkenin ayakta kalabilmesi açısından önemli pozisyonda olduğunu dile getirdi.

Özyiğit, hükümetin 3,5 ayda verdiği hiçbir vaadi yerine getirmediğini dile getirdi.

Bakan Taçoy’un sürekli Kıb-Tek konusuyla gündeme geldiğini söyleyen Özyiğit, bakanlığın ekonomi kısmının hiç gündeme gelmediğini dile getirdi.

Özyiğit, ülkede yatırım denince akla casinoların gelmesini de eleştirdi.

KKTC’nin kara para aklama, gece kulüpleri, uyuşturucuyla anılmasından utanç duyduğunu söyleyen Cemal Özyiğit, “Bunlar değil, gerçek anlamda yatırım konuşulmalı” diye konuştu.

Kalkınma Bankası’nın Başbakan Yardımcılığı’na bağlı olmasını eleştiren Özyiğit “Ekonomi Bakanlığı bunun neresinde” diye sordu.

YAGA’nın pozisyonunu soran Özyiğit, “Öyle görünüyor ki Sayın Bakan sadece Kıb-Tek’ten sorumlu” diye konuştu.

Enterkonnekte sisteminin Güney Kıbrıs’la kalıcı şekilde sağlanmış noktada olduğunu söyleyen Özyiğit, Türkiye’yle enterkonnekte sistem konusunda KKTC’nin bir taahhüt içine sokulduğunu belirtti.

Özyiğit, Kıbrıslı Türklerin AKSA’ya mahkum edilmesi için çalışıldığını savunarak, ülkede vatandaşı isyan ettirecek kesintiler yaşandığını söyledi, bunun sebebini sordu.

Özyiğit, “Elektrik konusunda toplumsal bir sorumluluğunuz var. Bunun idraki içinde olmalısınız. Yoksa yaşanacaklardan siz sorumlu olacaksınız… ” dedi.

Santral alımı konusunda kendi hükümetleri döneminde atılan adımlara değinen, uluslararası ihaleye çıkılmasının kararlaştırıldığını belirten Özyiğit, “Biz yapanın yanına kâr kalan bir sistem istemiyoruz. Birtakım kişiler devleti zarara uğratıyorsa bu ortaya çıkarılmalı. ‘Çamur at izi kalsın’ mantalitesi ile hareket ediliyor” diye konuştu.

Hükümetin jeneratör için ihaleye çıkmama konusunda direndiğini savunan Özyiğit, cumhurbaşkanlığı seçim yasaklarının şubat ayında başlayacağını, ihaleye yine çıkılamayacağını söyledi.

Özyiğit kürsüde konuşurken, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da yerinden cevap verdi. İkili arasında “töhmet altında bırakma” atışması oldu. Özyiğit, “Vermeyeceğimiz hesap yoktur” dedi. Amcaoğlu’nun yerinden konuşmasına muhalefet kanadı da ses yükseltti.

Cemal Özyiğit, “Öteleme, bekleme, oyalama taktikleri ile bu toplumu nereye götürmek istiyorsunuz, anlamak zor. Attığınız imzanın arkasında durun, ihaleye çıkın” ifadelerini kullandı.

Elektrik Kurumu’na olan borçların taksitlendirmesi için yasa önerisi olduğunu belirten Özyiğit, uzmanların bu konuda görüşleri bulunduğunu söyledi.

Özyiğit, “Bu taksitlendirmeden kimler yaralanacak? Dar ve sabit gelirlerle ilgili düzenleme varsa bunu konuşalım. Ödeyebilen ama ödemeyenler varsa, bunun da bilinmesi gerek” şeklinde konuştu.

19/12/2019 16:50