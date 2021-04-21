Özyiğit: Hükümete çağrımdır!

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabından, yüz yüze eğitime geçilebilmesi için hükümete öneri ve çağrıda bulundu. Özyiğit “Bu programa 12. Sınıf öğretmenlerinin mutlaka, hatta olanak varsa 1., 5. ve 8. Sınıf öğretmenlerinin de dahil edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

İşte Özyiğit’in paylaşımı şöyle:

Hükümete çağrımdır ! Türkiye’den gelen 40 bin doz aşı ile ilgili program yapılırken, kronik hastalığı olanlarla belirli bir yaş üstü kişilerin yanı sıra, bu programa 12. Sınıf öğretmenlerinin mutlaka, hatta olanak varsa 1., 5. ve 8. Sınıf öğretmenlerinin de dahil edilmesi gerekir. Böylece ‘yüz yüze eğitime’ geçilebilecektir.

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21/04/2021 11:31